Жена Павлика ответила на обвинения о том, что пиарится на своих родах

Екатерина записала видеообращение.

Жена певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая поделилась впечатлениями от родов, ответила на сообщение хейтеров.

Пользователи пишут, что молодая мама пиарится на рождении сына. Так, на днях девушка опубликовала в своем Instagram пост, где рассказала, как начались ее роды. В ответ некоторые пользователи засыпали ее гневными комментариями. Избранница звезды не умолчала и высказалась в сторис.

"Видит Бог, я вообще не хотела писать пост про роды, просто вижу отклик, насколько у меня большая аудитория, которым это важно и интересно. Я понимаю, что я в своем блоге должна быть искренняя. Если у меня что-то в жизни происходит, я не могу делать вид, что этого не происходит. Когда я вижу некоторые комментарии, я не могу сказать, что у меня опускаются руки, но я в очередной раз убеждаюсь, насколько блог – отромный труд. Чтобы всем угодить, каждый что-то думает. Кто-то написал, что ради пиара написала пост. Люди, что с вами? Ради какого пиара? Если бы я хотела, поверьте, я бы знайша на чем пиариться давно. Но я этого не делаю", — ответила Катя.

instagram.com/repyahovakate

Репяхова также отметила, что на нее подписалось 20 000 новых фолловеров. В частности, они и интересовались подробностями рождения Миши. Также Катя обратилась к подписчикам, отметив, что в ее блоге не место страстям и грязи.

Напомним, на днях жена Виктора Павлика тайком выписалась из роддома. Екатерина призналась, что сейчас хочет покоя.

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