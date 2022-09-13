Жена Павлика ответила на упреки о возрасте певца: "Чтобы всех дедов так любили молодые девушки"

Певец Виктор Павлик старше своей жены Екатерины Репяховой на 28 лет. Такая разница в возрасте не помешала паре построить счастливую семью и родить сына Михаила.

Однако в комментариях под постами в Instagram Екатерина получает много хейта по поводу своего возраста и возраста мужчины. На один из таких негативных комментариев блоггер решила ответить у своих стороз.

"Сегодня утром прочла прекрасный комментарий по поводу своего мужа", — рассказала Екатерина.

Сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Одна из подписниц под общим видео супругов назвала Виктора Павлика "дедом".

В ответ на упреки женщины Репяхова поделилась подборкой видео из собственного архива, где певец активно проводит время с семьей, катается на лыжах, занимается спортом и собирает полные залы девушек на своих концертах.

"Желаю, чтобы всех дедов так любили молодые девушки", – написала Репяхова.

Сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Читайте также: