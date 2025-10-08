Жена Павлика переделала пластику подбородка и на фото до и после похвасталась новым результатом

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Супруга украинского певца Виктора Павлика сделала повторную пластическую операцию на подбородке.

Еще весной блогерша Екатерина Репяхова решилась лечь под нож пластического хирурга. Тогда звезде Сети установили имплант в подбородок. Период реабилитации прошел, но Катя осталась недовольна результатом. Поэтому, избранница исполнителя решилась снова лечь под нож пластического хирурга.

У Репяховой было два варианта - достать имплант или вставить новый другого размера, что и выбрала Екатерина. Блогерше заказывали его из США и изготавливали специально для нее.

Екатерине Репяховой сделали операцию / © instagram.com/repyahovakate

"Теперь мы комплексно подошли к операции. Мы заменили имплант, поработали с ямой (сделали липофилинг), поработали со вторым подбородком (сделали липосакцию)", - поделилась блогерша.

Екатерине Репяховой установили в подбородок новый имплант / © instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика уже перенесла пластическую операцию. Кроме того, она похвасталась новым результатом. На фото сразу заметно, что изменения существенные. Блогерша также делится, что и восстановление после хирургического вмешательства дается ей гораздо легче, ведь имплант подобран по размеру.

"Забегая вперед, я вам покажу разницу. 3-4 день после первой ментопластики. Я тогда с первого дня поняла, что что-то не так, и почти не транслировала свою реабилитацию. Вот первый день после ментопластики второй. Реабилитация максимально легкая, у меня ни минуты ничего не болело", - поделилась блогерша.

Слева - Екатерина Репяхова после первой пластики подбородка, справа - после второй / © instagram.com/repyahovakate

