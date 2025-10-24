Жена Павлика почтила память Дизеля и вспомнила, как сама едва не потеряла возлюбленного

Виктор Павлик, Екатерина Репяхова и Андрей Дизель Яценко

На фоне трагического известия о смерти лидера группы Green Grey Андрея Яценко, он же Дизель, Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика, эмоционально вспомнила, как несколько лет назад ее муж оказался на грани жизни и смерти из-за похожего диагноза.

Это событие заставило Репяхову вернуться в непростые воспоминания. В своем Instagram блогер поделилась, что Виктору Павлику также когда-то поставили неутешительный диагноз: "Сразу перед глазами тот период жизни, когда Франковичу (Виктору Павлику — прим. ред.) в институте Амосова сказали: "Вы можете умереть в любой момент". Он продолжал ходить без операции... Всегда буду благодарна коллективу Института сердца, что уговорили его на операцию".

По словам жены артиста, это был один из самых сложных этапов в их жизни. Впрочем, знаменитость отметила, что она бесконечно рада, что певца удалось спасти и реабилитация была не слишком изнурительной.

"Это был один из самых тяжелых периодов, когда твой любимый человек в реанимации. Что мы только не прошли вместе... Но через неделю после реанимации муж уже вышел на сцену. И тогда я выдохнула", — призналась Репяхова.

Стоит отметить, что 20 октября внезапно ушел из жизни 55-летний музыкант Дизель. По официальным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца. Напомним, что недавно редакция ТСН.ua написала материал о том, как Киеве прощались со звездой из группы Green Grey. Провести его в последний путь пришли родные, друзья, коллеги по сцене и преданные поклонники.