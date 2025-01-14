Жена Павлика похвасталась лицом после ринопластики и заговорила о новых операциях

Екатерина Репяхова показала, как изменилась ее внешность после пластики.

Жена украинского певца Виктора Павлика похвасталась, как выглядит ее лицо после ринопластики.

Блогерша Екатерина Репяхова решилась лечь под нож пластического хирурга весной 2023 года. Реабилитация уже давно прошла, и все раны зажили, так что можно прекрасно разглядеть, как изменилось лицо избранницы исполнителя после пластики. К слову, изменения существенны. Сразу бросается в глаза, насколько иначе выглядит нос Репяховой. Сама же жена Павлика отметила, что когда у нее интересуются, почему она сделала ринопластику, просто показывает фото до и после.

"Бывает, у меня спрашивают, зачем вам была та ринопластика", — поделилась блогерша.

Екатерина Репяхова до и после ринопластики / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова также призналась, что это не все изменения во внешнем виде, которые она планирует сделать. В будущем жена Виктора Павлика снова хочет лечь под нож пластического хирурга. Однако на этот раз блогерша планирует изменить подбородок и грудь.

"Я мечтаю еще как минимум о двух операциях: подбородке и груди", — призналась блогерша.

Екатерина Репяхова заговорила о будущих пластических операциях / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, в это время Виктор Павлик недавно делился редким семейным контентом. Исполнитель показывал фото с единственной дочерью и внуком.

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