Жена Павлика похвасталась первым за семь лет сюрпризом от мужа: "Была приятно шокирована"

В последний раз музыкант радовал свою возлюбленную неожиданным подарком в 2016 году.

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – похвасталась первым за семь лет подарком от мужа.

Как рассказала Катя в своем Instagram, возлюбленный подарками ее радует, а вот сюрпризами – крайне редко. В последний раз Павлик делал жене сюрприз в 2016 году. Репяхова призналась, что была удивлена подарку и даже приятно шокирована.

"Мне муж сделал сюрприз. Подарок, о котором ничего не говорил. Это третий сюрприз за восемь лет. Последний сюрприз он мне делал в 2016 году. Не знаю, что на него нашло. Но я была приятно шокирована", — поделилась Екатерина.

Виктор Павлик сделал жене сюрприз / Фото: instagram.com/repyahovakate

А подарил Виктор Павлик жене серебряную подвеску с кулоном в виде сердца, где выгравирован знак бесконечности. Если украшение открыть, там будут две фотографии. На одном снимке запечатлены Екатерина Репяхова и Виктор Павлик лишь вдвоем, а на другом – их уже трое. Вместе с супругами уже позировал их сын Миша.

Виктор Павлик сделал жене сюрприз / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Именно тот сюрприз от мужа. Просто оставил эту коробочку на комоде", — раскрыла подробности Катя.

Виктор Павлик сделал жене сюрприз / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена певца уже даже примеряла украшение и показала, как выглядит цепочка с кулоном на ее шее.

"Уже была в подарке", — поделилась блогерша.

Виктор Павлик сделал жене сюрприз / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Виктор Павлик и Екатерина Репяхова праздновали восьмую годовщину их знакомства. По случаю праздника музыкант сделал жене подарок за две тысячи долларов.

Читайте также: