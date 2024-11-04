Жена Павлика похвасталась самыми дорогими подарками от супруга: "Едва научила"

Жена певца Виктора Павлика, бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова рассказала о сюрпризах от мужа.

Так, блогерша в годовщину их знакомства поделилась особенностями их отношений. В своем фотоблоге Екатерина отметила, что редко получает от Виктора подарки или цветы. Впрочем, на девятую годовщину их знакомства звезда подарила жене букет роз.

"За девять лет едва его научила дарить цветы без напоминания. Чтобы пойти и самому что-нибудь купить, он так не умеет, не делает, не хочет. А если я скажу купи мне что-нибудь – без проблем", — рассказала жена артиста.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Тем не менее, Екатерина показала два самых дорогих сюрприза с момента создания их семьи. В частности, первый Виктор Павлик сделал жене во время выписки из роддома. Так, после рождения сына бизнесвумен получила символическое кольцо с фианитом.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Вторым ценным подарком для Екатерины стала подвеска в форме сердечка со знаком бесконечности, которая внутри сохраняет их фото. Блогерка объяснила, что эту вещь муж подарил без всякого повода и к тому же сам выбирал их фотографии для изделия. Это и сделало украшение особенным для нее.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Однако такое отношение 58-летнего мужа к подаркам не смущает Екатерину. Бизнесвумен убеждена, что для нее гораздо важнее другое – любовь и уважение Виктора.

"Все относительно. Те, кто дарят подарки и сюрпризы, — мы не знаем, что стоит за этими подарками. Соцсети очень обманчивы. Мне главное, чтобы меня уважали. Это лучший подарок для меня — любовь, уважение, понимание", — добавила Репьяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Виктор Павлик рассказал об общении с дочерью от экс-супруги и ее разводе.

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