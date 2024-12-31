Жена Павлика показала чувственное видео с мужем и нежно поздравила его с 59-летием

Екатерина призналась, что ее больше всего привлекает в избраннике.

Сегодня, 31 декабря, украинский певец Виктор Павлик отмечает день рождения.

Исполнителю в канун Нового года исполняется 59 лет. Жена артиста, бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова, одна из первых поздравила мужа. Она посвятила пост имениннику и показала чувственное видео, в котором собрала самые прекрасные моменты их жизни. В частности, из кадров можно заметить, как менялась семья в течение нескольких лет.

"Любимый, ты – моя величайшая гордость и радость. Твой голос звучит не только на сцене, но и в моем сердце большую часть моей жизни. Ты – настоящий маэстро, но для меня ты всегда остаешься тем человеком, который приносит в нашу жизнь тепло, нежность и любовь. Я восхищаюсь твоей силой, мудростью и теми безграничными возможностями, которые у тебя есть, чтобы сделать этот мир лучше", - обратилась к возлюбленому Репьяхова.

Жена Виктора Павлика трогательно поздравила певца с 59-летием

В публикации Екатерина выразила свое искреннее восхищение 59-летним Виктором и его творчеством. Бизнесвумен призналась, что он ее каждый раз вдохновляет своей мудростью и силой. Возлюбленная певца пожелала ему воплощения мечт и счастья. Вместе с ней теплые слова Павлику адресовало и множество его фанов.

"Желаю тебе исполнения всех мечт, здоровья и безграничного счастья. Ты – моя музыка, мой свет, моя любовь. С Днем рождения, жизнь", — поздравила блогерша.

Напомним, недавно певица София Ротару также сообщила о семейном празднике. Звезда показала фото сына и невестки, где их просто не узнать.

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