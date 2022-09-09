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Жена Павлика показала, как выглядела 11 лет назад: с темными волосами и короткой прической

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Жена Павлика показала, как выглядела 11 лет назад: с темными волосами и короткой прической

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша Екатерина Репяхова удивила изменениями во внешности.

Жена 56-летнего певца Виктора Павлика вспомнила в своем Instagram, какой была в студенческие годы. Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками фотографиями, сделанными 11 лет назад.

На фото блогерше около 17 лет, тогда она только переехала в Киев и пыталась поступить в университет.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"11 лет назад я поехала поступать в Карпенко-Карого на режиссера телевидения. Прошла три тура и в результате на последнем меня не взяли. И так я попала в КНУ им. Шевченко. Все произошло лучшим образом. Киев стал мне самым родным городом", — рассказала Екатерина.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Поклонники едва узнали на фотографиях жену певца. За это время Репяхова кардинально изменила имидж и из темноволосой девушки с каре превратилась в уверенную блондинку.

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate
Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate
  • Кто все эти девушки на фото в карусели?
  • Вы такая юная на этих фото! Совершенно не узнать!
  • Какая красавица расцвела из маленькой застенчивой девочки!

Напомним, недавно Екатерина Репяхова рассказала, как нынешний супруг Виктор Павлик спас ее от безответной любви.

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