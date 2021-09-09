Жена Павлика показала подросшего сына и рассказала о распределении обязанностей в семье

Екатерина призналась, что муж ей очень помогает.
Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно с размахом отпраздновала юбилей мамы, похвалила любимого.
На странице в Instagram Екатерина опубликовала снимок с мужем и подросшим сыном Мишей. Она сообщила, что малышу скоро исполнится три месяца.
Также Репяхова отметила, что у них в семье есть четкое распределение обязанностей и призналась, что Павлик ей не абы как помогает в уходе за малышом.
"Виктор Франкович купает Мишу и заботиться о том, чтобы мама Миши не была голодна, ездит за разными покупками, играет с Мишей, когда маме нужен отдых или нужно поработать. Ну а на маме все остальное. На самом деле, муж большая поддержка. Я даже не ожидала, что он будет настолько мне помогать", — рассказала Екатерина.
Напомним, что месяц назад Виктор Павлик и Екатерина Репяховае в вышиванках покрестили сына. Таинство Крещения пара решила провести в церкви, возле роддома, где рожала избранница звезды.