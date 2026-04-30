Жена Павлика после скандала во Дворце "Украина" шокировала юридическими разборками: "Не хотят видеть"

Жена певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — сообщила об обострении конфликта с Национальным дворцом искусств «Украина» после концерта артиста.

По словам блогера, после выступления в марте концертная площадка до сих пор не осуществила финальных расчетов и не предоставила никакой финансовой отчетности. Репяхова в Instagram отметила, что ситуация уже вышла за пределы публичных заявлений и сейчас решается в юридической плоскости.

«Дворец до сих пор не рассчитался с нами и не предоставил никаких отчетов по концерту. Все, что нам сообщили после концерта — это то, что концерт в „плюсе“, а также что меня не хотят видеть во Дворце. Поэтому этот вопрос перешел в юридическую плоскость», — ошеломила жена и концертный директор Павлика.

Блогер подчеркнула, что пока не считает конфликт завершенным и намерена довести дело до конца: «Я отойду тогда, когда этот вопрос получит логическое завершение и площадка станет открытой для всех артистов».

К слову, сам Национальный дворец искусств «Украина» пока не комментировал громкие заявления Екатерины.

Напомним, скандал вспыхнул после концерта Виктора Павлика во Дворце «Украина» 21 марта. Тогда Репяхова заявляла о психологическом давлении со стороны художественного руководителя учреждения Сергея Пермана. По ее словам, во время выступления он якобы требовал остановить концерт и настаивал на медицинском вмешательстве для артиста. В частности, применить адреналин для улучшения звучания.

В ответ Перман отрицал все обвинения и заявил, что сожалеет о сотрудничестве с исполнителем и его командой, назвав ситуацию изнурительной для коллектива. Однако перед этим площадка извинилась в публичном заявлении за «неприятную ситуацию» и «неприемлемое поведение в сторону жены Народного артиста Украины».

