Жена Павлика после ужасного обстрела Киева сообщила о вражеском "прилете" по их ЖК

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - сообщила о вражеском "прилете" по многоквартирному дому, где они живут.

Ночь для семьи музыканта прошла неспокойно. Вражеские "прилеты" были совсем рядом. Об этом Екатерина Репяхова рассказала в Instagram-stories. Блогерша говорит, что вражеский снаряд попал по жилому комплексу, где они живут. Во время обстрела пострадал соседний от них дом, где верхние этажи просто разрушены.

Пост Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

К счастью, после обстрела семья музыканта не пострадала. Однако они действительно испугались ночью. Екатерина Репяхова говорит, что была убеждена, что "прилет" в их дом, поскольку был тяжелый воздух, сработала сигнализация, а она же не могла даже дверь открыть.

Пост Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

"Наш ЖК. Мы целы...Я была уверена, что "прилет" в наш дом, потому что невозможно было открыть дверь, какой-то сильный воздух был в подъезде и сработала сигнализация", - делится блогерша.

Пост Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

