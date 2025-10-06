- Дата публикации
Жена Павлика пожаловалась на неудачную пластическую операцию: "Как можно было так испортить подбородок"
Она показала фото-результат и призналась, что не смогла принять свой новый вид.
Жена украинского певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — откровенно рассказала о неудачном опыте пластики подбородка.
В своих Instagram-сторис знаменитость показала фото "до" и "после" операции, отметив, что результат ее разочаровал. Репьяхова призналась, что сначала сделала липофилинг — хирургическую процедуру, которая позволяет увеличить объем и изменить форму различных частей тела с помощью собственной жировой ткани, чтобы убрать вмятину на подбородке, и даже начала себе нравиться. Однако этот эффект длился всего две недели. Позже женщина снова начала испытывать дискомфорт от собственной внешности.
"Каждый день в течение полугода я смотрела на себя в зеркало и уговаривала нравиться себе. У меня никогда такого не было. Я даже начала фотошопить себе лицо, чтобы замазать эту яму. Как можно было так испортить свой красивый подбородок?!" — эмоционально написала Екатерина в сторис.
Возлюбленная артиста также объяснила, что после первой операции ей осталось два варианта. Первый — удалить имплант, второй — поставить другой, однако окончательного решения она пока не приняла.
"Я не хотела как-нибудь. Проблема только во мне, я беру ответственность исключительно на себя", — добавила блогер.
