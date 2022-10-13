Жена Павлика призналась, что в Израиле живет по соседству с Пугачевой

28-летняя блогерша сейчас находится вместе с маленьким сыном за границей.

Жена Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – уехала из Украины к сестре в Израиль.

Путешествие Катя планировала заранее. Дети родной сестры блогерши празднуют день рождения, поэтому она поехала с маленьким сыном к ним, чтобы поздравить племянников лично.

Племянники Екатерины Репьяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Кстати, в Instagram-stories у Репейной поинтересовались, видела ли она российскую певицу Аллу Пугачеву в Израиле. Как оказалось, жена Павлика живет по соседству с артисткой. Сестра Кати видела, как Пугачева отрывалась на концерте Земфиры в Тель-Авиве.

"Алла Борисовна почти соседка и сестра видела ее на концерте у Земфиры", – рассказала Екатерина.

Алла Пугачева на концерте Земфиры / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отметим, что на днях российская певица Земфира дала концерт в Тель-Авиве. Алла Борисовна пришла посмотреть выступление своей землячки, которая тоже публично осуждает войну в Украине. Пугачева стояла на VIP-балконе, где была вместе с близкой подругой певицы, режиссером и актрисой Ренатой Литвиновой, и активно танцевала под песни Земфиры.

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