Жена Павлика призналась, почему планирует навсегда отказаться от пластики: "Я жалею"

Блогер и жена певца Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — откровенно рассказала о своей последней пластической процедуре и призналась, почему жалеет о ней.

Недавно Екатерина изменила форму лица, решившись на операцию из-за наличия второго подбородка. Однако, по ее словам, первая процедура оказалась неправильно подобранной, и результат не оправдал ожиданий.

"Я считаю, что в первую очередь операция была подобрана неправильно. Имплант в принципе не может решить вопрос второго подбородка", — объяснила Репяхова в шоу "Утро в большом городе".

Екатерина Репяхова до и после оперативных вмешательств / © instagram.com/repyahovakate

Из-за этого блогер была вынуждена делать повторную операцию, однако теперь она жалеет о любых вмешательствах. Репяхова отметила, что иногда обращается к пластическим хирургам, но сейчас серьезно пересмотрела свое отношение к подобным процедурам.

"Если бы я могла отмотать время назад, я бы не делала ни первую, ни вторую операцию. Я очень пожалела, что вообще это все затеяла. Это, наверное, первый и единственный поступок в моей жизни, из-за которого я жалею", — отметила знаменитость.

