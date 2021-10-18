Жена Павлика прокомментировала упрек бывшей певца, что ее выгоняют из квартиры

Екатерина записала на видео "свою правду".

Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертый директор Екатерина Репяхова не сдержалась и прокомментировала упрек бывшей жены артиста.

Так, Лариса Созаева записала видео, где сообщила, что Павлик выгоняет ее из квартиры. В ответ Катя провела прямой эфир в своем Instagram, где ответила на это.

Молодая избранница исполнителя сообщила, что все эти годы, сколько она вместе с Виктором, его бывшая не дает им спокойно жить. Так, по ее словам, большинство финансовых вопросов именно пара покрывает Созаевой. В частности, они выплачивают кредит на большую квартиру, оплачивают Ларисе коммунальные услуги, дают деньги и иногда обеспечивают продуктами. Репяхова говорит, что их все устраивало, пока был жив сын эксов Павел. Пара приняла решение помогать Ларисе в течение года после его смерти, чтобы поддержать ее. Впрочем, по ее словам, Созаева рассчитывает на то, что Катя и Виктор будут платить ей пожизненно, что никак не устраивает супругов.

Лариса Созаева / instagram.com/lora.sozaeva

"Вы знаете, что мы живем на съёмной квартире и у нас есть тоже цели. И вот и ответ на вопрос, почему у нас до сих пор нет собственного жилья. Его нет, потому что Виктор все эти годы выплачивает сумасшедший кредит, который он взял на 18 лет, когда курс был 8 гривен за доллар, а сейчас 26-27. Это очень большие деньги, он уже 500 тысяч долларов выплатил, при том, что квартира стоит 200 и еще ему нужно выплатить 200. Квартира большая, 4 или 5-комнатная. Когда у них была семья в полном составе – это логично было, сейчас Лариса осталась одна…" - рассказала Екатерина.

Жена звезды добавила, что на момент, когда начался карантин, они с Виктором выплачивали инвестиционный договор на свою квартиру. Впрочем, из-за отсутствия гастролей они решили отказаться от их жилья в пользу Ларисы, потому что тогда еще был жив Паша.

Павел Павлик / instagram.com/lora.sozaeva

Сегодня ежемесячно супруги платит за квартиру, где живет Лариса, 50 000 долларов, не считая коммунальные. Из них 25 000 — тело, а 25 — процент за кредит. Пара предложила продать это жилье в обмен на то, что даст Созаевой 100 000 долларов.

"Если мы дальше будем выплачивать этот кредит, то мы должны отдать около 200 тысяч долларов, если же мы закрываем сегодня этот кредит – мы отдаем 88 тысяч. Она сказала: "Выплати мне квартиру и я сама буду решать, что с ней делать. Я сама продам и решу, что мне делать на эти деньги". Мы ей по-человечески объясняем, что это очень невыгодно, потому что надо отдать 200 тысяч долларов, а стоимость квартиры где-то 160. Виктор в целом отдал за нее 750 тысяч, хотя сегодня эту квартиру можно продать за 150-160. Мы ей предложили, что мы закрываем кредит, находим покупателей, там остается сумма, мы еще добавляем свои 30 тысяч долларов и отдаем ей 100 тысяч долларов и она сама ими распоряжается, как хочет. Хочет – покупает квартиру получше и денег у нее не остается, хочет – покупает квартиру поменьше и у нее остаются еще какие-то деньги", — сообщила Репяхова.

Впрочем, по ее словам, решать вопросы мирным путем Лариса не планирует.

"она пожелала Виктору жить всю жизнь на съемных квартирах. Конечно, у нее радуется душа тогда, когда деньги уходят из нашей семьи. Я это все терпела больше года. Я считаю, что человек должен взять на себя коммуналку, потому что зимой она 6-7 тысяч – это очень большие деньги. И стоит ли жить в этой квартире и платить такие деньги с нашего кармана? Она говорит: "Меня выселяют из квартиры". Да без проблем, можешь взять эту квартиру себе, только если у тебя есть возможность ее содержать. Почему мы должны содержать ее дальше всю жизнь? Почему не стремиться зарабатывать больше, чтобы смочь и покушать себе купить и коммуналку закрыть", — добавила Катя.

Репяхова также считает, что экс-возлюбленная ее мужа специально выставляет их в плохом свете на публику. Со своей стороны, Катя сообщила, что сначала у нее было нормальное отношение к ней. Она убеждена, что они с Павликом делают ей медвежью услугу тем, что большую часть финансовых вопросов ей покрывает их семья, в которой есть ребенок и которой также нужны эти деньги.

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