Жена Павлика раскрыла, как певец относится к задержке речи их 3-летнего сына: "Есть травма"

Екатерина ответила, беспокоит ли это звездного отца.
Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – рассказала о его отношении к их 3-летнему сыну Мише, у которого диагностирована задержка речи.
Так, в Instagram блогерша часто показывает, как Миша уже долгое время посещает специалистов, которые помогают ему в развитии и способствуют активации процесса речи. В свою очередь Екатерина неоднократно говорила о своей чрезмерной обеспокоенности этим вопросом. И в то же время не рассказывала об отношении ее мужа Павлика к специфике развития сына. В итоге, на один из таких вопросов пользователей бизнесвумен ответила, что, несмотря на любые диагнозы мальчика, певец очень заботится о Мише.
Более того, блогерша заявила, что иногда Виктор чрезмерно радует сына и таким образом наоборот препятствует его развитию. Однако Репьяхова утверждает, что запрещать звездному мужу это делать не будет.
"Нет. Он его просто любит до безумия, сильно балует и иногда не понимает, что это даже может навредить развитию. Врач сказала не запрещать это делать мужу, ведь у мужа есть большая травма…", — рассказала Екатерина.
Напомним, недавно Екатерина Репьяхова сделала сыну Мише генетический анализ и в слезах показала его результат.
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