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Жена Павлика рассказала, что дети артиста до сих пор не навестили младшего братика

Жена Павлика рассказала, что дети артиста до сих пор не навестили младшего братика

Жена Павлика рассказала, что дети артиста до сих пор не навестили младшего братика

instagram.com/viktorpavlik

Между тем, сестра Кати прилетела из Израиля.

Жена певца Виктора ПавликаЕкатерина Репяхова — которые недавно впервые показали лицо общего сына, поделилась, что дети артиста до сих пор не пришли навестить младшего братика.

О том, проведали ли Александр и Кристина маленького Мишу, спросили у блогерши ее подписчики в Instagram. В ответ молодая возлюбленная звезды дала отрицательный ответ и добавила, что не знает, почему они не приехали.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Со своей стороны, концертный директор исполнителя также отметила, что ее родная сестра прилетела из Израиля вместе с маленькими детьми.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Напомним, Екатерина Павленко призналась, что не общается с родными и почему испортились отношения с мамой. В детстве у певицы и ее мамы были прекрасные отношения.

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