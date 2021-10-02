Жена Павлика рассказала, что дети артиста до сих пор не навестили младшего братика

Между тем, сестра Кати прилетела из Израиля.

Жена певца Виктора Павлика — Екатерина Репяхова — которые недавно впервые показали лицо общего сына, поделилась, что дети артиста до сих пор не пришли навестить младшего братика.

О том, проведали ли Александр и Кристина маленького Мишу, спросили у блогерши ее подписчики в Instagram. В ответ молодая возлюбленная звезды дала отрицательный ответ и добавила, что не знает, почему они не приехали.

instagram.com/repyahovakate

Со своей стороны, концертный директор исполнителя также отметила, что ее родная сестра прилетела из Израиля вместе с маленькими детьми.

instagram.com/repyahovakate

Напомним, Екатерина Павленко призналась, что не общается с родными и почему испортились отношения с мамой. В детстве у певицы и ее мамы были прекрасные отношения.

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