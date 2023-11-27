Жена Павлика рассказала, как ее муж отказывается бороться с серьезным недугом

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова откровенно рассказала о состоянии здоровья мужчины, который из-за возраста имел серьезные проблемы с сердечным клапаном.

Так, в своем фотоблоге Екатерина решила рассказать о том, как ее муж отказывается от операции на сердце.

Отметим, летом этого года стало известно, что 57-летний артист имеет врожденный порок сердца. К тому же с возрастом один клапан прекратил выполнять свои функции. Его нужно менять на искусственный. Поэтому после ряда обследований была запланирована операция. Она должна была состояться осенью этого года.

Виктор Павлик с женой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Поэтому, внимательные фаны звездной пары решили поинтересоваться у Екатерины, не сделали ли еще звезде операцию на сердце. На что Репьяхова ответила, что муж никак не может решиться на хирургическое вмешательство.

"Ему нужно делать операцию на сердце. Он отказался. Не хочет никак", – поделилась жена Павлика.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, Екатерина Репьяхова впервые подробно рассказала о проблемах со здоровьем Виктора Павлика еще в августе. Тогда она заверила, что они хотят еще детей, потому операция обязательно состоится.

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