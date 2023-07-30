Жена Павлика рассказала об обследовании 2-летнего сына из-за задержки речи: "Будет ЭЭГ во сне"

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – рассказала, на каком сейчас этапе обследования их двухлетнего сына Михаила.

Несколько месяцев назад звездная семья обратилась к врачам из-за задержки речи у мальчика. Тогда они прошли обследование у неврологов и других профессионалов.

Как ранее рассказывала Екатерина, они уже сделали сыну электроэнцефалограмму (ЭЭГ), чтобы выявить нарушение слуха. Однако сейчас врачи посоветовали повторно пройти процедуру, но на этот раз во сне, чтобы убедиться, что у Михаила нет патологий. О деталях обследования блоггер рассказала в Instagram.

"Две недели назад записались на процедуру. У нас будет ЭЭГ во сне. Это будет последнее обследование, после которого будет принято решение, нужно ли лечить Михасика медикаментозно. Я склоняюсь к тому, что нет. Хотя я каждый раз говорю, что это последнее", – рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Проверять результаты обследования семья планирует в Израиле, ведь в Украине однажды уже наткнулась на недобросовестного врача.

"Все равно, чтобы нам не сказала в Украине, мы будем проверять это в Израиле. Кстати, нам в пятый раз уже расшифровали МРТ.. Сказали, что лечить ничего не нужно. Это все после того, как эта дама сказала, что надо лечить и он не заговорит, а лекарства только у них. Я на всю жизнь запомню ту даму, у которой во всем виноваты инфекции, ковод, после родовой травмы. Мамочки, проверяйте все 100 раз", — рассказала Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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