Жена Павлика резко ответила хейтерам, затронувшим тему покойного сына певца: "Я готова придушить"

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Павлом

Жена певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репяхова — отреагировала на хейт, который время от времени появляется в соцсетях по поводу трагической истории его покойного сына, Павла Павлика, умершего от онкологии.

В своих Instagram-сторис она показала комментарий юзера, которая обвинила ее мужа в том, что он "бросил больного сына" и "выбросил родного ребенка". Такие слова возмутили Репяхова до глубины души.

"Наверное, это единственный гейт, за который я готова придушить. "Выбросил родных детей" или "бросил больного сына"... От первой и до последней минуты ВП (Виктор Павлик — прим. ред.) был рядом. Мыл, носил на себе! За другие вопросы я молчу!" — резко ответила Екатерина.

Виктор Павлик с сыном Павлом / © facebook.com/vpavlik100

Она отметила, что люди, пишущие подобные вещи, не обладают ни тактичностью, ни человечностью, ведь совсем не знают, как все происходило на самом деле. По словам Репяховой, когда Павел уже был прикован к постели, Павлик переживал это очень болезненно. Екатерина вспомнила, как мужчина искал по всей Украине специальную ванную с крепежами, чтобы сын мог комфортно мыться.

"И хотя уже было понятно, что Паша не сможет воспользоваться этой ванной, Франкович все равно настоял. Он просто не мог отказаться от веры, что это еще возможно", — поделилась она.

Сторис Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина добавила, что не пыталась отказывать мужчину, потому что понимала — это был его способ прожить боль и принятие: "Это одна история из тысячи. Он жил сыном. Разве я кому это доказывать?!"

