Жена Павлика резко ответила на хейт, что ее сын "инвалид", и объяснила влияние диагноза на него

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова – мастерски поставила на место хейтеров, которые говорят об "инвалидности" их 3-летнего сына Миши.

В своем Instagram жена артиста поделилась новыми подробностями о задержке развития мальчика. Так, после сдачи генетических анализов блогерша обратилась к нутрициологу. В результате оказалось, что Миша имеет мутацию гена. Впрочем, по словам Екатерины, специалист сразу заверил, что при этом дети с похожим диагнозом вырастают очень талантливыми и гениальными в какой-то отрасли. Только для этого мальчику понадобится подкорректировать питание.

"Два часа с врачом на консультации. У меня такое приятное чувство. Самое главное, что он мне сказал за генетический тест – что с генетикой надо работать через метаболизм. У Михасика есть нарушение метаболизма. Но то, что у него есть мутация есть и плохо, и хорошо, потому что он будет гениальным, уникальным человеком. С мутацией этого гена люди очень творческие. Он не знает, кто я такая. И мне это так отзывается. Потому что я четко знаю, что у меня ребенок очень творческий. И он говорит, что если он сейчас отстает от сверстников, то потом он их где-то перегонит. И он будет уметь то, что другие не могут. И генетика – не приговор. Есть метаболические нарушения, с которыми следует работать. Очень многое нужно менять в питании", - рассказала супруга певца.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Однако некоторые юзеры высказали иное мнение и заверили Екатерину, что такие слова врача являются лишь "лестью" и на самом деле Миша является "инвалидом". Репьяхова не смолчала и объяснила, что эти два понятия вполне совместимы. И привела пример мужа Виктора Павлика, который, несмотря на статус "инвалида" после операции на сердце, продолжает творческую карьеру.

"А инвалиды – это что, по-вашему, плохие или не талантливые люди? Моему мужу после операции на сердце тоже принадлежит инвалидность, от этого он менее талантливым не становится. А вы очень ограниченные и не счастливые, жаль вас. Это же надо так хотеть меня уколоть, чтобы вечно это писать с фейковой страницы", — упрекнула жена Павлика неизвестному юзеру.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина и Виктор Павлики делились, что с сыном отправились в путешествие и засветились на море.

Читайте также: