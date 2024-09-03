Жена Павлика сделала 3-летнему сыну генетический анализ и рассказала о результате: "Руки дрожат"

Жена певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова – показала результаты генетического анализа 3-летнего сына Михаила.

Так, блогерша в Instagram довольно часто делится подробностями о состоянии здоровья сына, которого водит к разным врачам, чтобы узнать причину отсутствия у него речи. Также Михаил посещает ряд занятий, которые должны ускорить этот процесс. Ранее Екатерина называла диагноз мальчика и делилась, что задержку речи сына повлекла за собой инфекция, которую она бессимптомно перенесла во время беременности.

Несмотря на такие предыдущие медицинские заключения, жена певца решила обратиться к генетическим обследованиям и точно убедиться, что проблема не в наследственности. В итоге Екатерина показала результаты анализа и призналась, что очень волнуется за расшифровку данных. Однако, к счастью, врачебное заключение показало отсутствие каких-либо наследственных отклонений у 3-летнего Михаила, что порадовало Репьяхову. Правда, специалист все же обнаружила видоизменения определенного гена.

Екатерина Репьяхова о генетическом анализе сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Пришел результат. Руки дрожат. Невролог ответила: "На основе данных экзомного секвенирования наследственного заболевания нет. В ходе внутриутробного развития плода произошли изменения в гене, которые привели к задержке психоречевого развития Михаила", — поделилась бизнесвумен.

Напомним, недавно певица Камалия сообщила о досадном инциденте с дочерью Мирабеллой. Знаменитость показала дочь на больничной койке и рассказала, что с ней случилось.

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