Жена Павлика шокировала, как их сын серьезно травмировался на обследовании: "Была истерика и испуг"

Екатерина Репяхова решила поставить на паузу занятия по нейрокоррекции.
Жена украинского певца Виктора Павлика рассказала, как их 3-летний сын получил сильную травму во время обследования.
Блогерша Екатерина Репяхова поделилась, что произошло это в сентябре. Мише тогда делали электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая, к сожалению, не прошла без неприятностей. Мальчику надели маленькую шапку на провода. По словам Репяховой, сын тогда испугался, у него была истерика.
"В сентябре у нас біла ночная ЭЭГ, где Миша получил сильную травму. Ему одели маленькую шапку на проводки, так что ушки заворачивались в другую сторону. Было три попытки. Очень сильная истерика и испуг", — шокировала Екатерина.
В конце концов это привело к тому, что у Миши случилась перегрузка. В частности, у мальчика много разных занятий и обследований. Жена Виктора Павлика решила поставить на паузу занятия по нейрокоррекции, чтобы дать сыну время для отдыха.
"Ставим нейро на паузу к маю. У нас произошел перегруз по количеству занятий. Миша перегорает. Я поделилась этим с нашим нейропсихологом, который пишет нам коррекционный план, и она меня поддержала с этим решением", — поделилась блогерша.
Напомним, недавно Екатерина Репяхова рассказывала о собственных проблемах со здоровьем. У блогерши случился рецидив болезни, которая не мучила ее уже более пяти лет.
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