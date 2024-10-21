Жена Павлика шокировала, как их сын серьезно травмировался на обследовании: "Была истерика и испуг"

Жена украинского певца Виктора Павлика рассказала, как их 3-летний сын получил сильную травму во время обследования.

Блогерша Екатерина Репяхова поделилась, что произошло это в сентябре. Мише тогда делали электроэнцефалографию (ЭЭГ), которая, к сожалению, не прошла без неприятностей. Мальчику надели маленькую шапку на провода. По словам Репяховой, сын тогда испугался, у него была истерика.

"В сентябре у нас біла ночная ЭЭГ, где Миша получил сильную травму. Ему одели маленькую шапку на проводки, так что ушки заворачивались в другую сторону. Было три попытки. Очень сильная истерика и испуг", — шокировала Екатерина.

Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

В конце концов это привело к тому, что у Миши случилась перегрузка. В частности, у мальчика много разных занятий и обследований. Жена Виктора Павлика решила поставить на паузу занятия по нейрокоррекции, чтобы дать сыну время для отдыха.

"Ставим нейро на паузу к маю. У нас произошел перегруз по количеству занятий. Миша перегорает. Я поделилась этим с нашим нейропсихологом, который пишет нам коррекционный план, и она меня поддержала с этим решением", — поделилась блогерша.

Сын Виктора Павлика на нейрокоррекции / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репяхова рассказывала о собственных проблемах со здоровьем. У блогерши случился рецидив болезни, которая не мучила ее уже более пяти лет.

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