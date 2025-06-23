- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Павлика шокировала подробностями жизни родственников в Израиле под обстрелами: "Ситуация непростая"
Часть семьи Екатерины оказалась в опасности из-за обстрелов Ираном их страны.
Жена певца Виктора Павлика — бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова — рассказала о родственниках в Израиле, который атакует Иран.
Избранница музыканта в фотоблоге неоднократно делилась, что в Израиле у нее проживает сестра с семьей, к которым она с сыном иногда наведывалась. Поэтому во время новостей об обстрелах Израиля подписчики поинтересовались у Екатерины, все ли у них в порядке. В лаконичном ответе блогерша поделилась, что сейчас ее семья в опасности и ежедневно переживает ужасные обстрелы.
Более того, Репьяхова рассказала, что ее племянница Лиза, которая ранее находилась на учениях в израильской армии, присоединилась к рядам ЦАХАЛ — вооруженных сил Израиля.
"Под обстрелами. Племянница служит в ЦАХАЛе. Ситуация непростая", - прокомментировала жена Павлика.
К слову, в ночь на 23 июня Россия также осуществила очередную атаку украинских городов. В частности, украинские звезды показали последствия обстрелов по Киеву. Как вот недавно певец Андрей Кравченко рассказывал, как оказался в эпицентре взрыва и увидел уничтожение двух соседских домов.