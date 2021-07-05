Жена Павлика сменила прическу и похвасталась трендовой стрижкой

Екатерина Репяхова сделала каре.

Жена Виктора Павлика, его концертная директор Екатерина Репяхова после рождения сына решила сменить имидж.

Так, избранница певца пошла в салон красоты и отрезала длинные волосы. Катя сделала стильное каре. Результатом изменений молодая мама поделилась в Instagram-stories. На видео она позировала в авто, демонстрируя новую стрижку. Видно, что любимой артиста нравится "новая она".

instagram.com/repyahovakate

О своем перевоплощении Катя пока ничего не сказала. Впрочем, каре ей изрядно идет.

Напомним, ранее жена Павлика объяснила фамилию их сына. Девушка пообщалась с подписчиками.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку