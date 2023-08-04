Жена Павлика сообщила результаты длительного обследования 2-летнего сына из-за задержки речи

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала о финальном обследовании двухлетнего сына Михаила из-за задержки у него речи.

Около трех месяцев звездные родители ходили к врачам и проходили разные обследования вместе с сыном, чтобы установить причины того, что он не начинает говорить. Финальным анализом стала электроэнцефалограмма (ЭЭГ) во сне, которая помогла определить наличие патологий.

Екатерина в сторис в Instagram рассказала, что после обследования врачи порадовали их с мужем хорошими новостями. Как поделилась блогерша, удалось найти проблему и пути ее преодоления уже есть.

"Начнем с того, что ЭЭГ хорошая. Есть моменты, указывающие на то, что у нас есть проблема. Но эта проблема не лечится, то есть медикаментозного вмешательства нам не нужно. Мы уже обратились к двум неврологам. Я не буду вдаваться в подробности, только чтобы не было лишних обсуждений и уже придумывают разные диагнозы", — сказала Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впереди Михаила ждут занятия с педагогом и развивающие упражнения. По словам врачей, совсем скоро мальчик уже начнет говорить.

"Пока мы дошли до финальной точки — мы понимаем, в чем проблема, как с ней бороться. Здесь вопрос только педагогический и с ребенком нужно заниматься. В Израиль мы не поедем, потому что нам достаточно выводов. Миша в своем темпе развивается, ЭЭГ хороша и Миша будет разговаривать. Имеющиеся у него моменты исправятся со временем. Я все это понимаю", — поделилась жена Павлика.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

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