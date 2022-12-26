Жена Павлика удивила архивным фото, на котором изображена 11-летняя с будущим мужем

Также Екатерина рассказала, почему Трускавец для нее особый город.

Жена украинского певца Виктора Павлика — блогерша Екатерина Репьяхова — поехала в Трускавец.

По дороге в город Катя рассказала, почему же он для нее особенный. По словам блогерши, она провела там много времени в детстве. Более того, именно Трускавец познакомил ее с творчеством будущего мужа. В общем, Павлик часто приезжал в город с концертами, а Екатерина, в свою очередь, ходила на выступления певца.

"Трускавец. По истине мой родной город. Город моего детства. Именно Трускавец познакомил меня с творчеством будущего мужа", — поделилась Екатерина.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Также блогерша опубликовала довольно интересное архивное фото. На снимке изображена 11-летняя Катя, а рядом с ней ее будущий муж Виктор Павлик. Правда, они тогда даже представить не могли, что с годами станут супругами.

Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова рассказала о своей оригинальной новогодней традиции. Блогерша поделилась, какую именно новую одежду покупает, чтобы встретить Новый год.

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