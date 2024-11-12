Жена Павлика удивила способом, как их 3-летний сын зарабатывает деньги

Екатерина думает об обеспеченном будущем сына уже в его юном возрасте.

Жена певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репьяхова – рассекретила, как ее сын накапливает средства в возрасте трех лет.

Так, Екатерина уже не один год ведет активную блогерскую деятельность. В результате она регулярно получает предложения рекламы с денежным вознаграждением. У некоторых спонсируемых видео жена певца также снимает их сына Михаила. Однако, как оказалось, мальчик тоже из этого имеет пользу.

Дело в том, что Репьяхова уже давно создала для 3-летнего Миши отдельную банковскую карту. И после каждой рекламной интеграции, в которой он участвует, присылает ему процент с суммы, предоставленной рекламодателями. По словам бизнесвумэн, этими средствами ее сын сможет полноценно распоряжаться после достижения совершеннолетия.

Екатерина Репьяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

"За каждую рекламу, в которой сын участвует, определенный процент я пересылаю на его карту и в 18 лет он сможет сам распоряжаться своими деньгами", — отметила супруга Павлика.

Напомним, недавно Екатерина Репьяхова похвасталась самыми дорогими подарками от мужа Виктора Павлика и призналась, как часто он ей делает сюрпризы.

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