Жена Павлика в слезах рассказала о здоровье сына и о чем жалеет: "Не нахожу себе места"

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – неожиданно показалась в слезах и обеспокоила юзеров в Сети.

Так, в своем фотоблоге жена артиста сообщила, что чувствует себя очень огорченно из-за состояния здоровья 3-летнего сына Михаила. Поскольку мальчик имеет задержку речи блогерша обращается к разным специалистам, чтобы найти причину. Так, после сделанного недавно генетического анализа Репьяхова сообщала, что врач исключила наследственный фактор.

Впрочем, жена Павлика все же решила посетить нескольких врачей с результатом анализа, чтобы расшифровать его и услышать разные мнения. Блогерша отметила, что обращалась к профессору из генетического центра, где обследуется ее 3-летний сын, но из-за загруженного графика врача он не смог прокомментировать результаты. Это и послужило причиной значительного стресса для Екатерины.

"Я не могу никак осознать результаты генетического теста, хотя я и не знаю, что осознавать. Я до сих пор шокирована из-за того, что профессор отказал в двух словах... Я не нахожу себе места. Мне очень тяжело", — поделилась бизнесвумен.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

В полном отчаянии Екатерина рассказала, что записалась к еще одному врачу в надежде найти истину. И призналась, что сожалеет о сделанном генетическом анализе, который только больше придает стресса.

"Сегодня вечером иду к другому генетику. Может, мне кто-то объяснит. Я пожалела, что сделала тот анализ. Генетика еще достаточно молодая наука и там много неточностей. Может произойти что-то плохое, а может нет. Но н*хрена мне знать, что может случиться что-то плохое? Зачем мне держать это в голове?!", – эмоционально выразилась бизнесвумен.

Екатерина Репьяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно жена шоумена Анатолия Анатолича Юла впервые рассказала о задержке речи их 3-летнего сына и показала, как они решают это.

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