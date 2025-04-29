Жена Павлика в слезах высказалась о диагнозе 3-летнего сына и его влиянии на воспитание

Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского певца Виктора Павлика – Екатерина Репьяхова – рассказала о влиянии диагноза их сына Миши на качество жизни.

В своем фотоблоге жена артиста поделилась фрагментом своего шоу "За межами". Во время съемок Екатерина поделилась своим откровением. Блогерша призналась, что сейчас ей несказанно больно переживать сложные этапы, связанные с ее сыном Мишей.

Как известно, трехлетний мальчик является не нормотипным ребенком и пока не разговаривает из-за задержки психоречевого развития. И, несмотря на постоянные занятия со специалистами и значительный прогресс в развитии Миши, его звездная мама обеспокоена тем, что пока она не до конца понимает сыночка из-за отсутствия диалога. Поэтому она с нетерпением ждет этого момента.

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Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова / © instagram.com/repyahovakate

"Когда появится диалог, смогу понимать мысли своего ребенка… И пускай он как-то себя не так ведет, будет выглядеть как-то – все равно! Главное – мой контакт с ребенком. Если я сегодня не могу понять о чем он думает – больно ему или хорошо – я могу только догадываться, это очень сложно. Очень жду, чтобы он, например, мог сказать: "Мама, мне грустно, я хочу отдохнуть", — со слезами поделилась Репьяхова.

Напомним, недавно Виктор Павлик заговорил о пополнении в семье и какое имя он придумал с женой в случае появления у них дочери.