Жена Павлика впервые рассказала о романах до встречи с музыкантом и как ощущается разница в возрасте

Жена украинского певца Виктора Павлика — блогер Екатерина Репьяхова — впервые публично поделилась подробностями личной жизни до встречи и брака с артистом.

В фотоблоге звезде задали вопрос о ее предыдущих отношениях и то, каким был ее путь к нынешней супружеской жизни. Как призналась Екатерина, до знакомства с Виктором Павликом она находилась в серьезных отношениях, которые длились около пяти лет. По словам блогера, для ее тогдашнего возраста это был довольно значительный период, однако те отношения исчерпали себя.

«Отношения были пять лет. Считаю для такого юного возраста — это довольно немалый срок времени», — отметила блогерша.

Также Екатерина ответила на один из самых популярных вопросов — о разнице в возрасте с мужем. Напомним, блогерша моложе Виктора Павлика на 28 лет, что неоднократно становилось поводом для обсуждений в Сети. По словам Репьяховой, в начале отношений она вообще не обращала внимания на возраст возлюбленного и не испытывала никакого дискомфорта. Однако с годами определенные нюансы все же дают о себе знать.

«Что касается возраста, то меня никогда это не смущало. Я никогда не чувствовала возраст вообще — хотите верьте, хотите — нет. Когда мы познакомились, то Франковичу было 50 лет. И конечно, когда ему сегодня 60 лет, то разница уже немножко есть. Когда уже сейчас ему 60, то это чувствуется. Тогда, когда было 50 — это человек в расцвете лет», — честно призналась Екатерина Павлик.

К слову, Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова вместе уже около десяти лет. В 2020 году возлюбленные тайно расписались и официально узаконили отношения. Супруги воспитывают общего сына Михаила.

