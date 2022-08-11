Жена Павлика вспомнила, как певец спас ее от безответной любви: "Сидела у него под окнами"

Блогерша Екатерина Репьяхова вспомнила, как Виктор Павлик спас ее от безответной любви.

К слову, будущая жена певца тогда была еще совсем юной. И Екатерина влюбилась в парня. Впрочем, ее любовь была безответной, что для Репейной было очень больно.

Но от печальных мыслей ее спас будущий муж. Екатерина сидела под окнами парня, которыый не ответил ей взаимностью, и слушала песни Виктора Павлика. Это помогло девушке справиться с переживаниями.

Екатерина Репьяхова о Викторе Павлике / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репьяхова о Викторе Павлике / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я, наверное, никогда вам не рассказывала, но когда мне было лет 15-16, меня бросил парень. Я сидела у него под окнами, слушала Виктора Павлика, правда русскоязычные песни, и плакала. Суть в том, что уже тогда мой муж в мои 15 лет в сложные моменты жизни был со мной", — призналась блогерша.

Напомним, Екатерина Репьяхова и Виктор Павлик поженились 12 мая 2020 года. Впрочем, влюбленные отложили свадьбу из-за карантинных ограничений. А 15 июня 2021 года Екатерина родила певцу сына – Михаила.

Читайте также: