Жена Павлика заявила об опухоли в груди и рассказала о недавних обследованиях

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

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Супруга украинского певца Виктора Павлика поделилась подробностями состояния своего здоровья.

Как оказалось, блогерша Екатерина Репьяхова уже несколько лет подряд живет с доброкачественной опухолью молочных желез — фиброаденомой. В своем Instagram она рассказала, что вследствие этого требует регулярного контроля. Репьяхова отметила, что последний раз была у маммолога еще два года назад, хотя по медицинским рекомендациям обследование назначено было гораздо раньше. Но, к счастью, опухоль уменьшилась и сейчас беспокоиться не нужно.

"Приехала в клинику к маммологу и на УЗИ молочных желез. У меня фиброаденома. Я не была у маммолога два года. А так делать нельзя. Следует проверяться каждые полгода. Последний раз фиброаденома уменьшилась на 3 мм после грудного вскармливания. На этот раз она еще уменьшилась. Все хорошо", — поделилась Екатерина.

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Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Но самый большой страх, говорит Екатерина, вызывают мысли о будущем ее сына Миши. Поэтому звездная мама будет регулярно напоминать себе об обследованиях.

"Вообще то я прохожу полное обследование организма. В один момент мне стало страшно, вдруг я больна. И страшно стало не за себя, а за то, кто сможет поставить на ноги Мишеньку", — добавила блогерша.

Екатерина Репяхова / © instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно певица Гайтана рассекретила серьезные проблемы у ее отца и заявила о его критическом состоянии.