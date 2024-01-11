Жена Пескова нагло украла хит известной украинской певицы для своего шоу

Жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка, которая, кстати, родом из Днепра, нагло украла для своего ледяного шоу хит Кристины Соловий "Тримай".

Навка перевела композицию украинской исполнительницы на русский язык. Более того, жена Пескова также использовала в своем шоу легендарный "Щедрик" Леонтовича и "Ніч яка місячна" Лысенко. И все украинские произведения были переведены на русский.

Отметим, что "Ніч яка місячна" в шоу россиянки исполняют певица-предательница Ани Лорак с певцом Александром Панайотовым.

Жена Пескова нагло украла украинские песни для своего шоу и перевела их на русский

Кристина Соловий на воровство своей песни россиянами уже отреагировала. Артистка сообщила, что собирается судиться и попросила у украинцев о помощи:

"Получила от вас немало меток в видео Навки. Это не первая кража моих произведений рашистами. И речь идет не о краже одной песни "Тримай". Речь идет о апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я сознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за рубежом, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого "шоу". Украинская песня – это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы защитить свое", – решительно сообщила Соловий.

Россияне украли песню Кристины Соловий / Фото: instagram.com/soloviyka

Отметим, что это уже не первый раз, когда россияне воруют композиции украинских исполнителей. Так вот, в скандальном сериале "Слово пацана" россияне цинично использовали композицию "Моя душа" украинской певицы Лилу45.

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