Жена погибшего на войне режиссера Виктора Онисько отказалась от ордена "За заслуги"

Ольга Бирзул объяснила свое решение отказаться от ордена, которым посмертно наградили ее мужа.
Жена погибшего на войне режиссера монтажа Виктора Онисько, культурная менеджер и кинокуратор Ольга Бирзул отказалась от ордена "За заслуги", которым посмертно наградили ее мужа.
В частности, Онисько посмертно хотели отметить орденом за весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, многолетний добросовестный труд.
В комментарии "Суспильне Культура" Бирзул так прокомментировала свое решение отказаться от ордена. По мнению жены погибшего Онисько, кинематографисты, вставшие на защиту страны добровольно, не должны находиться в одном списке с оставшимися в тылу.
Это, по ее мнению, несправедливо по отношению к погибшим военным и продолжающим борьбу на фронте. Кроме того, она отметила, что среди награжденных нет профессионалов, которые представляли Украину на международных кинофестивалях после начала полномасштабной войны. По ее словам, в списке награжденных преобладают те, кто лоялен к Госкино.
Кроме этого, Бирзул отметила, что отсутствовала коммуникация со стороны Госкино, поскольку она узнала о награждении через соцсети.
Напомним, что украинский режиссер монтажа Виктор Онисько, работавший над фильмами "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана" погиб на войне в конце 2022 года. Защитник дважды воевал на "нуле" – Херсон и Донбасс.
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