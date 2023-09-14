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Жена погибшего на войне режиссера Виктора Онисько отказалась от ордена "За заслуги"

Жена погибшего на войне режиссера Виктора Онисько отказалась от ордена "За заслуги"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2635
Время на прочтение
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Жена погибшего на войне режиссера Виктора Онисько отказалась от ордена "За заслуги"

Виктор Онисько / Фото: facebook.com/olga.birzul

Ольга Бирзул объяснила свое решение отказаться от ордена, которым посмертно наградили ее мужа.

Жена погибшего на войне режиссера монтажа Виктора Онисько, культурная менеджер и кинокуратор Ольга Бирзул отказалась от ордена "За заслуги", которым посмертно наградили ее мужа.

В частности, Онисько посмертно хотели отметить орденом за весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, многолетний добросовестный труд.

В комментарии "Суспильне Культура" Бирзул так прокомментировала свое решение отказаться от ордена. По мнению жены погибшего Онисько, кинематографисты, вставшие на защиту страны добровольно, не должны находиться в одном списке с оставшимися в тылу.

Виктор Онисько с женой и дочерью / © facebook.com/olga.birzul
Виктор Онисько с женой и дочерью / Фото: facebook.com/olga.birzul

Это, по ее мнению, несправедливо по отношению к погибшим военным и продолжающим борьбу на фронте. Кроме того, она отметила, что среди награжденных нет профессионалов, которые представляли Украину на международных кинофестивалях после начала полномасштабной войны. По ее словам, в списке награжденных преобладают те, кто лоялен к Госкино.

Виктор Онисько с дочерью / © facebook.com/olga.birzul
Виктор Онисько с дочерью / Фото: facebook.com/olga.birzul

Кроме этого, Бирзул отметила, что отсутствовала коммуникация со стороны Госкино, поскольку она узнала о награждении через соцсети.

Напомним, что украинский режиссер монтажа Виктор Онисько, работавший над фильмами "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана" погиб на войне в конце 2022 года. Защитник дважды воевал на "нуле" – Херсон и Донбасс.

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Дата публикации
Просмотры
2635
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