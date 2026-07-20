Жена покойного солиста Adam растрогала до слез воспоминаниями о муже в день его рождения

ADAM и Саша Норова

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Вдова покойного солиста группы Adam Михаила Клименко трогательно почтила его память в день рождения музыканта.

В день, когда певец должен был отмечать свой день рождения, его жена Саша Норова поделилась трогательными воспоминаниями. Она посвятила любимому серию архивных фотографий в Instagram-историях. Лаконичные подписи сказали больше, чем длинные тексты. Саша оставила слова, полные боли и любви. Именно они больше всего тронули поклонников.

«Люблю тебя, навсегда, мой Мишель», — написала звезда.

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ADAM и Саша Норова

ADAM и Саша Норова

ADAM и Саша Норова

К воспоминаниям присоединились и близкие друзья музыканта. В частности, Дарья Дубовая также вспомнила Михаила в день его рождения. Она обратилась к нему с эмоциональным посланием и одновременно подчеркнула, что его творчество будет жить дальше. По словам Дубовой, песни Adam будут звучать и в дальнейшем во время концерта памяти, который организует Саша Норова.

«Как бы хотелось и тебе сегодня сказать: "С днем рождения, маэстро!". Но благодаря Саше Норовой мы будем петь песни Adam и вспоминать твою жизнь на концерте памяти», — отметила подруга семьи.

История Дарьи Дубовой

Отметим, что 7 декабря 2025 года стало известно о смерти солиста группы Adam Михаила Клименко. Позже сообщили, что музыкант скончался от туберкулезного менингита, вызвавшего серьезные осложнения.

Напомним, недавно президент Зеленский посмертно наградил ADAM и Степана Гигу важными наградами.

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