Жена Позитив рассекретила, как он изменился после рождения дочери

Жена украинского певца Позитива, настоящее имя которого Алексей Завгородний, рассказала, как он изменился после рождения дочери.

Танцовщица Юлия Сахневич в программе "ЖВЛ представляет" говорит, что Маша, которая появилась на свет более двух месяцев назад, лишь укрепила их семью. Артист стал еще больше проявлять любовь к жене, очень сильно ее поддерживает, помогает с дочерью и находится рядом.

"Каких-то проявлений любви от мужа больше. Он больше поддерживает, находится рядом и помогает. Видимо, это еще сильнее скрепило нашу семью", — поделилась Юлия Сахневич.

Кстати, музыкант брал паузу в карьере, чтобы помогать жене с дочерью. Сейчас артист планирует возвращаться к работе, тем более возлюбленная не против. Исполнитель делится, что пора выпускать новые песни. Что же касается композиции-посвящение дочери, то такого в планах Позитива пока что нет. Музыкант уверен, что песня должна родиться от души.

Позитив, его жена и новая жизнь с дочкой - есть ли место для ссор? ЖВЛ представляет

"Я думаю, что Юлия меня отпустит, чтобы я снова вернулся к своей работе. Мне позвонили три артиста и говорят: "У нас есть идея". Но мне нужно свои песни писать", — отметил артист.

Напомним, ранее в комментарии сайту ТСН.ua Позитив рассказал о предстоящем крещении дочери. Оказывается, певец планирует породнитьсяс шоуменом Даниелем Салемом.

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