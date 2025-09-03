- Дата публикации
Категория
- Гламур
Жена Позитива очаровала новыми фотографиями с мужем и маленькой дочкой
Она также подвела итоги лета и поделилась теплыми воспоминаниями.
Жена украинского артиста Позитива — Юлия Сахневич — опубликовала серию снимков с семьей и поделилась собственными эмоциями от лета 2025 года.
В своем Instagram Юлия подвела итоги лета, которое, по ее словам, было очень особенным. Она назвала это время "маленькой жизнью" и призналась, что каждый его момент был по-своему важным.
"Bye-bye, лето 2025 года… Это время было настоящей маленькой жизнью — насыщенной, трогательной, иногда непростой, но все равно невероятной. Для меня это будет ассоциироваться с теплыми воспоминаниями и особенным вайбом", — написала Сахневич.
Она добавила, что три месяца пролетели очень быстро, и хотя, возможно, никто не успел насладиться ими в полной мере, в этом тоже есть своя магия. Юлия поблагодарила этот период и подчеркнула, что нужно двигаться дальше.
Поклонники были поражены такой искренностью и начали делать супругам комплименты:
Невероятные все втроем. Вы созданы быть счастливыми!
Обнимаю и счастья вам желаю!
Манюня-гарнюня!
Напомним, недавно жена Позитива в день его 36-летия растрогала фото певца с дочкой дома. Юлия Сахневич выразила свои чувства к любимому.