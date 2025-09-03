Жена Позитива очаровала новыми фотографиями с мужем и маленькой дочкой

Позитив с женой и дочкой / © instagram.com/juli_sakhnevych

Жена украинского артиста Позитива — Юлия Сахневич — опубликовала серию снимков с семьей и поделилась собственными эмоциями от лета 2025 года.

В своем Instagram Юлия подвела итоги лета, которое, по ее словам, было очень особенным. Она назвала это время "маленькой жизнью" и призналась, что каждый его момент был по-своему важным.

"Bye-bye, лето 2025 года… Это время было настоящей маленькой жизнью — насыщенной, трогательной, иногда непростой, но все равно невероятной. Для меня это будет ассоциироваться с теплыми воспоминаниями и особенным вайбом", — написала Сахневич.

Она добавила, что три месяца пролетели очень быстро, и хотя, возможно, никто не успел насладиться ими в полной мере, в этом тоже есть своя магия. Юлия поблагодарила этот период и подчеркнула, что нужно двигаться дальше.

Позитив с женой Юлией Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Поклонники были поражены такой искренностью и начали делать супругам комплименты:

Невероятные все втроем. Вы созданы быть счастливыми!

Обнимаю и счастья вам желаю!

Манюня-гарнюня!

Напомним, недавно жена Позитива в день его 36-летия растрогала фото певца с дочкой дома. Юлия Сахневич выразила свои чувства к любимому.