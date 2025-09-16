Жена Позитива поделилась щемящими кадрами со спортивных занятий с 8-месячной доченькой

Позитив с женой Юлией и дочкой Марией / © instagram.com/juli_sakhnevych

Жена певца Позитива — танцовщица Юлия Сахневич — обнародовала милые фотографии со своей тренировки с дочкой Марией.

В Instagram-сторис знаменитость опубликовала кадры, на которых сначала показала, как собирается в спортивный зал вместе с малышкой, а затем и саму тренировку. Танцовщица попозировала с дочкой, а затем "пригласила" Марию сделать несколько упражнений вместе.

На следующих кадрах Юлия показала, как Маша забавлялась с гантелями, пока звездная мама выполняет приседания. Несмотря на то, что довольно часто с детьми бывает тяжеловато, по знаменитости видно, что она получает от этого большое удовольствие.

"Вдвоем всегда интереснее", — подписала фотографию Юлия.

