Жена Позитива показала редкое фото их дочери и нежно поздравила ее с первым днем рождения

В семье исполнителя и танцовщицы особенный праздник.

Валерия Сулима
Позитив и Юлия Сахневич

Позитив и Юлия Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Жена певца Позитива - танцовщица Юлия Сахневич - показала редкое фото их дочери.

Снимком Марии хореограф поделилась не просто так. Дело в том, что в семье исполнителя и танцовщицы особенный праздник. Дочь супругов 27 декабря празднует свой первый день рождения. Марии исполняется годик.

Поэтому, Юлия Сахневич в Instagram-stories опубликовала фото дочери. На снимке девочка позировала в роскошном платье и с веночком на голове. В одной руке Маша держала мягкую игрушку, а в другой лист с надписью 12 месяцев, что засвечивало возраст девочки. Также Юлия Сахневич нежно поздравила дочь с праздником.

Дочь Позитива и Юлии Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

Дочь Позитива и Юлии Сахневич / © instagram.com/juli_sakhnevych

"Сегодня (27 декабря - прим. ред.) самый лучший день. Годик нашему солнышку", - подписала фотографию с дочкой танцовщица.

