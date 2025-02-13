Жена Позитива после родов похудела на 12 кг и показала, как изменилась ее фигура: "Стыжусь тела"

Юлия Сахневич продемонстрировала, как выглядит ее фигура через месяц после рождения дочери.

Жена певца Позитива после родов похудела на 12 килограммов и показала, как изменилось ее тело.

Танцовщица Юлия Сахневич больше месяца назад впервые стала мамой. Теперь хореограф возвращает свое тело в форму, которая была до беременности. Жена Позитива опубликовала в Instagram-stories фото, где показала, как выглядела за два дня до родов и как изменилась через месяц после рождения дочери.

"Стесняюсь, конечно, сейчас состояния тела и кожи, но оставлю в память свой старт возвращения в форму", — поделилась знаменитость.

Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Юлия Сахневич говорит, что после рождения дочери уже похудела на 12 кг. Сейчас она, похоже, планирует возвращаться к спорту и выполнять физические упражнения. В частности, фото "до" танцовщица опубликовала для того, чтобы у нее был стимул не лениться, а каждый день работать над своим телом.

"Пока что минус 12 кг. И чтобы мотивацией было не лениться. Даже когда не высыпаешься! А это каждый день", — поделилась танцовщица.

Юлия Сахневич / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Напомним, 27 января дочери Позитива и Юлии Сахневич исполнился месяц. В особую дату влюбленные показывали милые фото девочки, которую они назвали Марией.

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