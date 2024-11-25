Жена Позитива посветила округлым животиком и призналась, сколько кило набрала во время беременности

Также Юлия Сахневич поделилась, как они планируют партнерские роды.
Жена певца Позитива – танцовщица Юлия Сахневич – поделилась подробностями о своей первой беременности.
В частности, хореограф в фотоблоге пообщалась с подписчиками, которые задали ей немало интересных вопросов. Конечно, пользователей интересовала беременность Юлии. В избранницы Позитива спросили, сколько килограмм она набрала. Жена Позитива показалась в накидке из перьев, которая совсем не скрывала ее заметно округлый животик. Также Юлия призналась, что уже набрала 11,5 килограмма.
Кроме того, у танцовщицы поинтересовались, планируют ли они партнерские роды. Юлия Сахневич ответила, что к беременности отнеслись ответственно вдвоем. Юлия и Позитив вместе ходят на плановые осмотры к врачам, а также планируют партнерские роды.
"Изначально решили, что пойдем на роды вместе, как и на все визиты к врачу", — поделилась танцовщица.
Напомним, Позитив и Юлия Сахневич ранее устроили тайную гендер-пати. Правда, супруги пока держат в тайне пол будущего первенца. Влюбленные планируют это раскрыть уже после рождения малыша. Недавно Позитив рассказал, на каком сроке беременности находится его возлюбленная.
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