Жена Позитива раскрыла проблему на последних неделях беременности и насмешила решением мужа

Жена певца Позитива – танцовщица Юлия Сахневич – поделилась забавными кадрами незадолго до рождения у них первенца.

Так, звездные супруги подняли фанам настроение забавным роликом в Instagram. В частности, Юлия в кадре продемонстрировала все "проблемки третьего триместра". И тем самым с заметно округлым животиком поделилась, с каким трудом сталкивается во время обычных домашних дел.

В ролике жена звезды сняла себя на видео во время одевания носков, стирки и уборки. Во время этих процессов танцовщицы уже достаточно тяжело нагибаться. Каждый раз она придумывает забавные методы для облегчения жизни на последних неделях беременности.

Позитив с женой насмешил методами, которые облегчают беременность

В то же время, со своей изобретательностью на помощь ей пришел муж. Позитив для беременной жены предложил уникальный способ, как чрезмерно не нагибаться. И с кухонными щипцами в руках наглядно продемонстрировал, как с пола поднимает разные предметы без лишних усилий. Это очень развеселило Сахневич, которая сначала скептически смотрела на это, а потом поняла в чем дело.

Отметим, певец Позитив с супругой Юлией Сахневич редко комментируют личную жизнь. В частности, о рождении первенца пара известила фанатов только на последних месяцах беременности танцовщицы. Сейчас звезды продолжают скрывать пол будущего малыша и другие подробности. Правда, раньше они делились, что гендер-пати все же было.

Напомним, недавно в семье Владимира Остапчука родился сын. Его жена Екатерина показала новорожденного в роддоме.

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