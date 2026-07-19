Жена Позитива растрогала кадрами, как их годовалая дочь помогает певцу работать

Юлия Сахневич и Позитив / © YULA company

Реклама

Жена украинского певца Позитива — танцовщица Юлия Сахневич — растрогала кадрами, как их годовалая дочь помогает звездному отцу работать.

Похоже, что в семье исполнителя растет еще одна артистка. По крайней мере об этом свидетельствуют кадры, которыми недавно в Instagram-stories поделилась избранница Позитива. Юлия Сахневич показала, как годовалая Маша помогает папе работать.

Дочь Позитива посетила его студию звукозаписи. Пока папа работал, Маша тоже в руки взяла укулеле. Дочь исполнителя тщательно исследовала музыкальный инструмент, пока тот за ней наблюдал.

Реклама

«Когда была с папой на работе», — поделилась Юлия Сахневч и добавила к своей сторис смайлик в виде красного сердца.

Позитив с дочерью / © instagram.com/juli_sakhnevych

Отметим, за последние годы личная жизнь Позитива кардинально изменилась. В сентябре 2024 года артист рассекретил, что женился на танцовщице Юлии Сахневич. Уже 27 декабря того же года у пары родился первенец — доченька Маша.

Напомним, недавно голливудская актриса Шарлиз Терон впервые за длительное время показалась на публике вместе с дочерьми. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядят приемные дети знаменитости.

Новости партнеров