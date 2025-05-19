Жена Позитива в день его 36-летия растрогала фото певца с дочкой дома

Позитив с женой / © instagram.com/juli_sakhnevych

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Супруга украинского певца Позитива, настоящее имя которого Алексей Завгородний, очаровала его поздравлениями с днем рождения.

Так, сегодня, 19 мая, музыканту исполнилось 36 лет. По этому поводу танцовщица Юлия Сахневич посвятила ему пост в фотоблоге, где призналась ему в любви и рассказала, кем на самом деле является для нее муж. Трогательные слова она сопроводила милыми фото Позитива с дочкой Марией. На изображениях артист играет с малышкой. Юлия запечатлела обоих во время их семейного отдыха дома. Танцовщица добавила, что для Марии самое большое счастье быть рядом с папой.

Позитив с дочерью / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив с дочерью / © instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив с женой / © instagram.com/juli_sakhnevych

"Сегодня твой день, любимый. Душа, с которой мое сердце бьется в унисон. Мой лучший друг, мудрый наставник, опора, с которой не страшны никакие бури. Мы научились понимать друг друга без слов - взглядом, молчанием, прикосновением. А еще - папа, которого наша Пупа любит до неба! Ее глаза сияют, когда ты рядом, а твой голос и объятия - ее Вселенная. У вас с ней особая магия. Когда я смотрю на вас двоих - понимаю: мы счастливы. Сияй ярче солнца, твори, взращивай, реализуй все, что хочется построить", - искренне пожелала Сахневич Позитиву.

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Напомним, недавно спортсменка Ольга Харлан заговорила о материнстве и когда планирует свадьбу с женихом-иностранцем.