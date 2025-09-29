- Дата публикации
Жена Позитива в откровенном боди удивила, как выглядит через девять месяцев после родов
Звезда показала стройную фигуру в новом пикантном фотосете.
Жена певца Позитива — танцовщица Юлия Сахневич — очаровала Сеть новым обольстительным фотосетом.
Фотографии знаменитость опубликовала в своем Instagram. На фото Юлия подчеркнула спортивную фигуру белым боди с аксессуарами и синими джинсами и топом из той же ткани. В подписи к фотографиям Юлия отметила, что для того, чтобы понять женщину, слов не нужно — все можно прочитать в глазах.
"Иногда не надо слов, чтобы понять, какое настроение у женщины. Стоит только взглянуть в глаза. Даже когда женщина мило улыбается — взгляд никогда не соврет", — загадочно подписала кадры танцовщица.
Комментарии разразились комплиментами от фанатов. Поклонники звездной пары были в восторге от такого откровенного амплуа Юлии.
Роскошная!
Юлия, какая же ты… Невероятные фотографии!
Это очень красиво! Чувствуется что тебе комфортно в этом образе
Напомним, недавно Юлия Сахневич растрогала кадрами тренировок с 9-месячной дочерью. Звездная мама показала, как сочетает спортивные занятия и заботу о малышке.