Жена Позитива восхитила фото их дочери, которой исполнился месяц

В семье украинского певца Позитив праздник.

Сегодня, 27 января, его дочери Марии исполнилось один месяц. По этому случаю в фотоблоге жена артиста Юлия Сахневич опубликовала новые фото крохи. На изображении девочка позирует в белом боди и с бантиком на голове. Вокруг нее видны праздничные декорации.

Позитив с дочерью / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Также Юлия показала фото с мужем в новом родительском статусе. На кадрах пара наслаждается новой страницей жизни, целует Марию и фотографируется в стенах собственного дома.

Позитив с дочерью и женой / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Дочь и жена Позитива / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

В подписи фото жена Позитива удивилась, как быстро летит время. К тому же таким образом звезды сообщили, что дочь Мария появилась на свет 27 декабря.

"Время летит быстро. Наш первый маленький праздник. Поднимаем свои молочные бокалы", — поздравила танцовщица.

Как известно, Позитив и Юлия Сахневич долгое время скрывали как свою свадьбу, так и рождение первенца. Поэтому известили о появлении Марии лишь через несколько недель, когда уже выписались из роддома. А недавно возлюбленные показывали кадры с милой прогулки с крохой.

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