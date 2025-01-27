Жена Позитива восхитила фото их дочери, которой исполнился месяц

Звездные родители рассекретили дату рождения Марии.
В семье украинского певца Позитив праздник.
Сегодня, 27 января, его дочери Марии исполнилось один месяц. По этому случаю в фотоблоге жена артиста Юлия Сахневич опубликовала новые фото крохи. На изображении девочка позирует в белом боди и с бантиком на голове. Вокруг нее видны праздничные декорации.
Также Юлия показала фото с мужем в новом родительском статусе. На кадрах пара наслаждается новой страницей жизни, целует Марию и фотографируется в стенах собственного дома.
В подписи фото жена Позитива удивилась, как быстро летит время. К тому же таким образом звезды сообщили, что дочь Мария появилась на свет 27 декабря.
"Время летит быстро. Наш первый маленький праздник. Поднимаем свои молочные бокалы", — поздравила танцовщица.
Как известно, Позитив и Юлия Сахневич долгое время скрывали как свою свадьбу, так и рождение первенца. Поэтому известили о появлении Марии лишь через несколько недель, когда уже выписались из роддома. А недавно возлюбленные показывали кадры с милой прогулки с крохой.
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