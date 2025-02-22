Жена Позитива восхитила кадрами новорожденной дочери с первой фотосессии

Жена певца Позитива восхитила первыми фото их дочери Марии.

Танцовщица Юлия Сахневич в фотоблоге показала трогательные фотографии, где крошка позирует в фотостудии. Чтобы оставить воспоминания о первых неделях жизни Марии, звездные супруги обратились за помощью к фотографу младенцев. В результате, создав соответствующие условия, новорожденную пофотографировали в различных милых луках.

Дочь Позитива / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Дочь Позитива / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Дочь Позитива / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Также семья сделала несколько общих фото в новом составе. На изображении Позитив нежно держит и целует первенца на руках, а Юлия обнимает их обоих. По словам фотографа Елены Пономаревой, для нее запечатлеть воспоминания было очень ответственной миссией.

Позитив с семьей / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Позитив с семьей / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

"Первая съемка новорожденного- это всегда особое событие. Немного волнения, море нежности и такая неуловимая красота первых дней жизни. Я представляю, как однажды уже взрослая "малышка" будет слушать от мамы и папы о том, как они готовились к этому дню, как улыбались через усталость и как каждый кадр становился маленькой частицей большой семейной истории", - написала Елена.

В свою очередь жена певца поделилась, что сейчас ее дочь уже подросла и начала капризничать. В частности хочет всегда быть рядом с мамой на руках. Так что Сахневич пытается постепенно привыкать к такому.

Юлия Сахневич с дочерью / Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Напомним, недавно певец Позитив раскрыл подробности родов жены и как они сначала хотели назвать дочь, но потом отказались.