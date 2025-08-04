Жена Притулы растрогала подробностями родов и показала вид во время беременности: "Заставляет плакать"

Сергея Притула с женой / © instagram.com/kateryna_pry

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Супруга экс-ведущего и волонтера Сергея Притулы впервые после родов вышла на связь.

Как известно, у звезды 1 августа родился сынишка Марко. Это третий общий ребенок для супругов и четвертый для Сергея. Екатерина Притула не могла скрывать своего счастья и впервые за долгое время сделала пост в Instagram. Она показала себя во время третьей беременности на нежном черно-белом фото.

Екатерина Притула

Также Екатерина похвасталась кадром с выписки, где были указаны основные данные о малыше. Судя по ним, Марко родился весом более 4 кг и ростом в 55 см. Жена Притулы в эмоциональном посте призналась, что на самом деле еще в момент родов она смогла ощутить характер сынишки. И в то же время поблагодарила мужа за поддержку.

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"Марко. 1.08.2025. Смотрю на тебя и до сих пор не могу поверить в это счастье... Маленький мужчина, который уже успел перевернуть мой мир! Ты появился на свет громко, уверенно и с характером. Я уже поняла, кто в доме главный: можешь есть сколько хочешь, спишь, когда удобно, и заставляешь меня плакать от счастья и любви. Благодарю Бога за Маркусика. Сереженьку за настойчивость и поддержку во время родов. И благодарю себя — я это сделала", — растрогала Екатерина Притула.

Пост Екатерины Притулы

Отметим, во втором браке Сергей Притула воспитывает двух дочерей и сына, от первой супруги у шоумена родился еще один сын — Дмитрий. Ранее редакция ТСН.ua рассказывала, что известно о детях звезд и чем они занимаются.